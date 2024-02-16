Наставник Арсенала Микель Артета высказался относительно восстановления от повреждений сразу нескольких игроков "канониров", в том числе и Александра Зинченко.

– Как проходит восстановление Жезуса, Зинченко, Томиясу, Партея и Смит-Роу?

– Некоторые из них прогрессируют лучше, чем другие. Сегодня у нас тренировка, некоторые из них уже сделал несколько упражнений на этой неделе. Я уверен, что завтра мы сможем вернуть нескольких из них.

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– Исключено ли участие кого-то из них в завтрашнем матче?

– На данный момент абсолютно нет. Нет никаких серьезных проблем с другими травмами, и Томас Партей прогрессирует очень хорошо, так что, надеемся, все будет хорошо. Я не хочу говорить слишком много, но все выглядит очень хорошо, и он уже вышел на поле", – поделился Артета на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Зинченко пропустил поединок с Вест Хэмом из-за повреждения. Уже завтра "канониры" встретятся с аутсайдером АПЛ, Бернли, начало игры в 17:00.

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