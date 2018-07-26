Зінченко має піти чи залишитись – фанати Манчестер Сіті визначились зі своїм вердиктом

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко все ще не знає, де продовжить кар'єру в сезоні 2018/19. Український універсал має декілька варіантів, але поки жоден клуб не вийшов уперед у боротьбі за нього.

Зінченко і сам не впевнений, чи залишиться в лавах чемпіонів Англії. Були чутки про інтерес з боку таких клубів, як Фулхем, Ньюкасл, але найбільше говорили про Вулверхемптон. Напередодні новачки АПЛ підписали іспанського фулбека Хонні.

Гвардіола: Зінченко може зіграти на позиції опорного півзахисника

І тепер думка англійських ЗМі розділилась: наближені до "вовків" джерела кажуть, що тема українця у цьому клубі закрита, Daily Mail запевняє, що він усе ще може перейти для збільшення варіативності Нуну Ешпіріту Санту.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не горить бажанням продавати Зінченка. Іспанський фахівець навіть розглядає можливість перевести Олександра в опорну зону, куди його клуб не зміг підписати Жоржінью і Фреда.

А тим часом фанати Сіті на авторитетному сайті Manchester Evening News взяли участь у голосуванні щодо майбутнього 21-річного гравця. За те, щоб продати українця, висловились лише 40%. Більшість (60%) виступають за те, щоб Зінченко отримав ще один шанс.

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