Міжнародний Кубок чемпіонів: Манчестер Сіті програв Борусії Д – Зінченко "привіз" пенальті

У матчі Міжнародного Кубка чемпіонів Борусія Д перемогла Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Українець відіграв весь матч.
Борусія Д мінімально перемогла Манчестер Сіті у поєдинку Міжнародного Кубка чемпіонів. Єдиний гол з пенальті провів Маріо Гьотце.
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Матч проходив у Чикаго. До слова, Олександр Зінченко провів на полі весь поєдинок. Українець діяв на позиції лівого захисника та став винуватцем пропущеного голу. Зінченко у власному штрафному майданчику сфолив проти Пулішіча. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Гьотце.
До слова, нещодавно повідомлялось, що Зінченко може покинути Манчестер Сіті.
Міжнародний Кубок чемпіонів
Манчестер Сіті – Борусія Д – 0:1
Гол: Гьотце, 28 (пен)
Товариські матчі
Манчестер Сіті - Борусія Дортмунд: Субота 21 липня 2018