toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Міжнародний Кубок чемпіонів: Манчестер Сіті програв Борусії Д – Зінченко "привіз" пенальті

08:42 1647 Читать на русском
Міжнародний Кубок чемпіонів: Манчестер Сіті програв Борусії Д – Зінченко "привіз" пенальті
Борусія Д перемогла Манчестер Сіті / фото: ФК Борусія Д

У матчі Міжнародного Кубка чемпіонів Борусія Д перемогла Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Українець відіграв весь матч.

Борусія Д мінімально перемогла Манчестер Сіті у поєдинку Міжнародного Кубка чемпіонів. Єдиний гол з пенальті провів Маріо Гьотце.

Міжнародний Кубок чемпіонів: все, що потрібно знати про супертурнір для грандів

Матч проходив у Чикаго. До слова, Олександр Зінченко провів на полі весь поєдинок. Українець діяв на позиції лівого захисника та став винуватцем пропущеного голу. Зінченко у власному штрафному майданчику сфолив проти Пулішіча. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Гьотце.

До слова, нещодавно повідомлялось, що Зінченко може покинути Манчестер Сіті.

Міжнародний Кубок чемпіонів

Манчестер Сіті – Борусія Д – 0:1

Гол: Гьотце, 28 (пен)

Товариські матчі

Манчестер Сіті - Борусія Дортмунд: Субота 21 липня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 1
Борусія Дортмунд
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Світ Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Товариські матчі Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
32
хв
Баварія
17:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук