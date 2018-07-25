Гвардіола: Зінченко може зіграти на позиції опорного півзахисника

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про майбутнє півзахисника Олександра Зінченка в команді.

"Відділ скаутів постійно стежить за футболістами, які виступають на різних позиціях. На позиції опорного хавбека у нас чимало гравців, оскільки у Фернандіньо ще контракт на рік, Ілкай Гюндоган там може зіграти, Фабіан Делф. Олександр Зінченко, якщо залишиться, теж може грати на цій позиції, у нас достатньо виконавців на це місце", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Зінченко може покинути Манчестер Сіті попри те, що полетів з командою на збори

Раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що 21-річний українець може продовжити кар'єру в Фулхемі. Також в послугах Зінченка зацікавлений Вулверхемптон.

Варто зауважити, що в минулому сезоні українець зіграв за "містян" 14 матчів на позиції лівого захисника.