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Гвардіола: Зінченко може зіграти на позиції опорного півзахисника

00:25 20 Читать на русском
Гвардіола: Зінченко може зіграти на позиції опорного півзахисника
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про майбутнє півзахисника Олександра Зінченка в команді.

"Відділ скаутів постійно стежить за футболістами, які виступають на різних позиціях. На позиції опорного хавбека у нас чимало гравців, оскільки у Фернандіньо ще контракт на рік, Ілкай Гюндоган там може зіграти, Фабіан Делф. Олександр Зінченко, якщо залишиться, теж може грати на цій позиції, у нас достатньо виконавців на це місце", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Зінченко може покинути Манчестер Сіті попри те, що полетів з командою на збори

Раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що 21-річний українець може продовжити кар'єру в Фулхемі. Також в послугах Зінченка зацікавлений Вулверхемптон.

Варто зауважити, що в минулому сезоні українець зіграв за "містян" 14 матчів на позиції лівого захисника.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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