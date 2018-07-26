Зинченко должен уйти или остаться – фанаты Манчестер Сити определились со своим вердиктом

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко все еще не знает, где продолжит карьеру в сезоне 2018/19. Украинский универсал имеет несколько вариантов, но пока ни один клуб не вышел вперед в борьбе за него.

Зинченко и сам не уверен, останется ли в рядах чемпионов Англии. Были слухи об интересе со стороны таких клубов, как Фулхэм, Ньюкасл, но больше всего говорили о Вулверхэмптоне. Накануне новички АПЛ подписали испанского фулбэка Хонни.

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И теперь мнение английских СМИ разделилось: приближенные к "волкам" источники говорят, что тема украинца в этом клубе закрыта, Daily Mail утверждает, что он все еще может перейти для увеличения вариативности Нуну Эшпириту Санту.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не горит желанием продавать Зинченко. Испанский специалист даже рассматривает возможность перевести Александра в опорную зону, куда его клуб не смог подписать Жоржиньо и Фреда.

А тем временем фанаты Сити на авторитетном сайте Manchester Evening News приняли участие в голосовании относительно будущего 21-летнего игрока. За то, чтобы продать украинца, высказались только 40%. Большинство (60%) выступают за то, чтобы Зинченко получил еще один шанс.

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