Зінченко: Кожен розумів, що в разі перемоги в цьому фіналі Манчестер Сіті увійде в історію

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями після розгрому Уотфорда (6:0) у фіналі Кубка Англії.

"Складно знайти фінал, в якому одній із команд було б легко. Варто віддати належне Уотфорду – вони дійшли до цього етапу, але Манчестер Сіті був сильнішим.

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Пеп Гвардіола, як зазвичай, розбирав суперника. Будь-які слова або мотивуючі фрази були б недоречними. Кожен розумів, що в разі перемоги в цьому фіналі ми всі увійдемо в історію.

Емоції і відчуття передати словами важко, тому що сам ще не до кінця усвідомлюю те, що ми зробили в цьому сезоні. Одне я знаю точно – ми в історії", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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