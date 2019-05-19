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Зінченко: Кожен розумів, що в разі перемоги в цьому фіналі Манчестер Сіті увійде в історію

19 травня 11:48 484 Читать на русском
Зінченко: Кожен розумів, що в разі перемоги в цьому фіналі Манчестер Сіті увійде в історію
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями після розгрому Уотфорда (6:0) у фіналі Кубка Англії.

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

"Складно знайти фінал, в якому одній із команд було б легко. Варто віддати належне Уотфорду – вони дійшли до цього етапу, але Манчестер Сіті був сильнішим.

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Пеп Гвардіола, як зазвичай, розбирав суперника. Будь-які слова або мотивуючі фрази були б недоречними. Кожен розумів, що в разі перемоги в цьому фіналі ми всі увійдемо в історію.

Емоції і відчуття передати словами важко, тому що сам ще не до кінця усвідомлюю те, що ми зробили в цьому сезоні. Одне я знаю точно – ми в історії", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті - Уотфорд
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