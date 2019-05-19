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Зинченко: Каждый понимал, что в случае победы в этом финале Манчестер Сити войдет в историю

19 мая 11:48 146 Читати українською
Зинченко: Каждый понимал, что в случае победы в этом финале Манчестер Сити войдет в историю
Александр Зинченко / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями после разгрома Уотфорда (6:0) в финале Кубка Англии.

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

"Сложно найти финал, в котором одной из команд было бы легко. Стоит отдать должное Уотфорду – они дошли до этого этапа, но Манчестер Сити был сильнее.

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Пеп Гвардиола, как обычно, разбирал соперника. Любые слова или мотивирующие фразы были бы неуместными. Каждый понимал, что в случае победы в этом финале мы все войдем в историю.

Эмоции и чувства передать словами трудно, потому что сам еще не до конца осознаю то, что мы сделали в этом сезоне. Одно я знаю точно – мы в истории", – сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол 1".

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Уотфорд
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