Зинченко: Каждый понимал, что в случае победы в этом финале Манчестер Сити войдет в историю

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями после разгрома Уотфорда (6:0) в финале Кубка Англии.

"Сложно найти финал, в котором одной из команд было бы легко. Стоит отдать должное Уотфорду – они дошли до этого этапа, но Манчестер Сити был сильнее.

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Пеп Гвардиола, как обычно, разбирал соперника. Любые слова или мотивирующие фразы были бы неуместными. Каждый понимал, что в случае победы в этом финале мы все войдем в историю.

Эмоции и чувства передать словами трудно, потому что сам еще не до конца осознаю то, что мы сделали в этом сезоне. Одно я знаю точно – мы в истории", – сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол 1".

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