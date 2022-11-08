"Колись я звик постійно чути, що Арсенал завжди націлений лише на топ-4. Я б сказав, що дуже хочу зруйнувати цей стереотип.

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Нам потрібно цілитись вище. Думаю, що команда та вболівальники заслуговують на щось більше. Це саме те, щоб ми мусимо зробити.

Якщо ви запитаєте, чи можемо ми змагатися з Манчестер Сіті – звісно. Вони є хорошою командою, але ніколи не знаєш, що трапиться у футболі. Нам необхідно робити крок за кроком у кожному матчі", – цитує Зінченка The Telegraph.

Нагадаємо, Олександр повернувся в основу команди після 9-тиматчевої паузи (через травму) і напередодні допоміг Арсеналу у лондонському дербі здолати Челсі (1:0). Після 15-ти турів "каноніри" очолюють турнірну таблицію АПЛ з 34-ма очками. Ман Сіті з 32 пунктами – другий.

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