Олександр Зінченко відновився після кількох травм і повернувся у стартовий склад вперше за 10 поєдинків. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 16:00. Команда українця підходила до лондонського дербі на 2 місці. Драматична перемога Ман Сіті над Фулхемом у більшості змушувала також лише вигравати. Два епізоди Зінченка на початку гри. Спочатку класно зупинив контратаку, в яку виривався Стерлінг. А потім Сашко надто високо висунувся, і дальній пас воротаря Челсі створив момент. Українець ще й пропустив пас Стерлінга на Хаверца. Пощастило, що німець не дуже вдало виконав щось середнє між ударом і прострілом.

Челсі – Арсенал: повернення Зінченка у стартовий склад на центральний матч АПЛ та онлайн-трансляція гри

Лише Бен Вайт пробивав у стартові 10 хвилин. Спершу правий захисник Арсенала бахнув дуже невлучно, а потім підійшов трохи ближче, і снаряд ледь не пірнув у дальній кут. Там ще й намагався замкнути дальню стійку Жезус, який і почав цю атаку діагоналлю на свого фулбека. Вайт створює ще й момент на 17 хвилині. Бен перевів з одного краю штрафного на інший. Мартінеллі не влучив. Жезус змусив Лофтус-Чіка помилитися, пройшов ще кількох господарів, але Сілва заблокував. удар земляка. За половину тайму в Челсі лише 1 постріл. Джака спокійно зупинив дальній удар Маунта.

Менді, який повернувся у ворота "синіх" через травму Кепи, ледь не загрався у своїх володіннях. Сенегальський воротар під тиском Мартінеллі таки встиг вибити навмання, а там Партей також був близький до небезпечного перехоплення. Момент двох Габріелів на 29 хвилині став найкращим за третину матчу. Мартінеллі накинув з лівого флангу, Жезус на якусь крихту не встиг, аби влучніше замкнути дальню стійку, яку вже ніхто не встигав прикривати. Помилку Зінченка в центрі поля підчищають партнери, яким дуже допоміг поспішний пас Жоржінью вперед. А ризикував Олекс привезти контратаку.

Сілва небезпечно пробивав після кутового. Партей трохи розпускав руки, однак зробив це вміло – і натяку на пенальті, хоча Тьягу вимогливо подивився на суддю. Уже не вперше проходить атака флангом Зінченка, який висувається на чужу половину. Усе під контролем партнерів по Арсеналу, які помилилися при передачі, а потім швидко виправилися. Хаверц знову не найкращим чином розпорядився простором. Порахували цей слабкий по суті простріл німця як перший влучний удар у матчі за весь 1 тайм. Ну, й те щастя.

Oleksandr Zinchenko’s first half by numbers vs. Chelsea:



34 touches

19 passes completed

5/5 ground duels won

4/4 tackles won

2 ball recoveries



Causing problems as the inverted full-back. pic.twitter.com/NAJ8kJD9PN — Statman Dave (@StatmanDave) November 6, 2022

Партей після кутового від Сака пробивав з кількох метрів, але вийшло так, ніби хотів вибити. Нарешті цікава спроба використати Зінченка. Закидання Габріела з глибини. В українця багато простору, була перспективна спроба віддати у штрафний на Мартінеллі, але бразилець уже пробіг, тому отримав пас у спину. Помітно, що Олександр дещо втратив взаєморозуміння з атакувальними Габріелами. Було кілька епізодів, коли бразильці та українець не відчували один одного. Загалом же перший тайм Зінченка після повернення вийшов пристойним. Найбільше відбирань серед обох команд і найкращий показник виграної боротьби (100%).

На початку другої половини Зіна головою перериває атаку Челсі, а далі Саліба на рівному місці помиляється у штрафному. Партей знову пробивав після подачі стандарту з розстрільної дистанції кудись вбік від воріт. Моментів і натяків на гостроту після перерви ще менше. Жезус на межі фолу відібрав у Сілви. Сака відкинув на хід партнеру, а Менді лише відтягнув вирок сейвом. Після подачі кутового снаряд пролетів усіх, і Габріел на лінії воріт вніс його у сітку. По суті, поцупив у Сака гол прямим ударом з кутового.

Холанд вирвав для Ман Сіті 3 очки з Фулхемом, Лідс перестріляв Борнмут у матчі з 7 голами, другий тріумф Де Дзербі

Який же потужний тиск Арсенала. Знову високе перехоплення, подача Зінченка, Чалоба підправляє, Сака з кута воротарського пробачає. Усе той же Букайо вибігає на Менді, й лише удар не виходить у правого вінгера гостей. Броя, який вийшов на заміну, взяв гру на себе і класно прострілив. Галлахер заплутався у власних ногах. І тут же миттєва відповідь Арсенала. Жезус, як Роналдо в найкращі роки, намотує суперника за суперником і віддає, Едегор пробиває над воротами. Коли Челсі виявився змушеним розкривати гру, команда Артети знайшла свою ураганну стихію, в якій здебільшого феєрить у домашніх матчах. Пішла злива, і Зінченко послизнувся на рівному місці. Аспілікуета підхопив, обіграв Габріела, але далі подав на трибуни.

Цей епізод нагадав курйоз Олександра з першого тайму. Англійські ЗМІ облетіла новина про те, як Зіна викидав аут, а слизький м'яч вирваввся з його рук. "Найгірше вкидання ауту на світі", – без прикрас іронізував популярний оглядач Нізаар Кінселла. Фанати ж Арсенала згадали, як схожим чином конфузився інший фулбек команди Ектор Беллерін, який зараз у Барселоні. Арсенал набирає 34 очки та повертає собі 1 місце в АПЛ, випереджаючи Ман Сіті на 2 бали. Челсі опускається на 7 рядок (21 бал).

Евертон із Миколенком поступився Лестеру – фантастичний гол Тілеманса залишив Лемпарда ні з чим