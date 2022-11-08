"Когда-то я привык постоянно слышать, что Арсенал всегда нацелен только на топ-4. Я бы сказал, что очень хочу разрушить этот стереотип.

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Нам нужно целиться выше. Думаю, что команда и болельщики заслуживают нечто большее. Это именно то, чтобы мы должны сделать.

Если вы спросите, можем ли мы соперничать с Манчестер Сити – конечно. Они хорошая команда, но никогда не знаешь, что случится в футболе. Нам необходимо делать шаг за шагом в каждом матче", – цитирует Зинченко The Telegraph.

Напомним, Александр вернулся в основу команды после 9-тиматчевой паузы (из-за травмы) и накануне помог Арсеналу в лондонском дерби одолеть Челси (1:0). После 15-ти туров "канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 34 очками. Ман Сити с 32 пунктами – второй.

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