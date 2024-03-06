Зінченко отримав чергову травму і програв конкуренцію за місце в стартовому складі Арсеналу Якобу Ківйору. Як інформує сайт FootballTransfers, влітку українець може покинути стан "канонірів". На нього претендують два клуби – Ньюкасл і Баварія.

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Повідомляється, що мюнхенці бачать у Зінченку заміну Альфонсо Девісу, який піде в Реал. А ось головний тренер "сорок" Едді Хау прагне посилити конкуренцію на лівому фланзі оборони своєї команди – Ден Бьорн грає цього сезону нестабільно, а Метт Таргетт не тягне рівень.

Цього сезону вболівальники часто критикували Зінченка, який не міг повернутися на колишній рівень через постійні травми. Вартість українця оцінюють у 30 млн євро. Його контракт з Арсеналом розрахований до літа 2026 року.

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