Барселона продовжує шукати фахівця, який став би головним тренером після Хаві.

Нинішній наставник каталонців покине команду по завершенні сезону. Керівництво вже почало вивчати кандидатів, які могли б очолити спортивний проєкт. Деку вже має цілий список фахівців.

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За інформацією Relevo, тренер, який подобається і президенту клубу, і спортивному директору – це Мікель Артета. Барселона вже контактувала зі своїм колишнім гравцем, хоча він продовжує все заперечувати.

Справжньою проблемою, якщо "синьо-гранатові" таки зупинять свій вибір на Артеті, буде чинний контракт з Арсеналом, який розрахований ще на два сезони. Якщо Мікель захоче перебратися в Каталонію, йому доведеться домовлятися з лондонським клубом, оскільки Барса не зможе виплатити велику компенсацію.