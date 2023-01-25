"Ми знаємо, що Зінченко – це той гравець, який дає все, чого потребує команда на цій позиції. Він дає Арсеналу універсальність, але також забирає багато уваги суперників, звільняючи простір, що дуже важливо.

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Особливо я б відзначив його наполегливість. Те, що він точно дає Арсеналу – це справжнє бажання перемагати і робити щось особливе з цією командою. Досвід, який він отримав у минулому, дуже допоміг у цьому", – цитує Артету MEN.

Нагадаємо, влітку Арсенал заплатив Манчестер Сіті 35 мільйонів євро за гравця збірної України, який у поточному сезоні зіграв 15 матчів. Зараз "каноніри" із Зінченком у складі очолюють турнірну таблицю АПЛ – зокрема, в останньому турі українець допоміг команді вирвати перемогу над МЮ.

У п'ятницю, 27 січня, Арсенал зіграє виїзний матч проти Ман Сіті у Кубку Англії. Це буде перше повернення Зінченка на Етіхад з моменту переходу в лондонський клуб.

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