Українець став одним із героїв матчі 21-го туру проти Манчестер Юнайтед (3:2). Сашко розігнав переможну гольову атаку та стягнув на себе Ван-Біссаку, завдяки чому Нкетія не перебував у офсайді. Логічно, що саме наш земляк після гри пішов спілкуватися з журналістами.

Переможне підключення Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:2

"Коли я приїхав, то сказав хлопцям, що ми не думатимемо про топ-3 – ми йдемо за титулом. Деякі почали сміятися, але тепер це не так – вони починають вірити", – сказав Зінченко під час флеш-інтерв'ю.

Нагадаємо, 26-річний українець перебрався в Арсенал минулого літа і відразу став незамінним гравцем у схемах Мікеля Артети. Після 19 зіграних матчів "каноніри" очолюють турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 5 очок, ще й маючи гру в запасі.

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