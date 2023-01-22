"Тепер ніхто не сміється": Зінченко розповів, як шокував гравців Арсенала прогнозом на сезон
Захисник Арсенала Олександр Зінченко розповів, як змінюється менталітет його одноклубників.
Українець став одним із героїв матчі 21-го туру проти Манчестер Юнайтед (3:2). Сашко розігнав переможну гольову атаку та стягнув на себе Ван-Біссаку, завдяки чому Нкетія не перебував у офсайді. Логічно, що саме наш земляк після гри пішов спілкуватися з журналістами.
Переможне підключення Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:2
"Коли я приїхав, то сказав хлопцям, що ми не думатимемо про топ-3 – ми йдемо за титулом. Деякі почали сміятися, але тепер це не так – вони починають вірити", – сказав Зінченко під час флеш-інтерв'ю.
Нагадаємо, 26-річний українець перебрався в Арсенал минулого літа і відразу став незамінним гравцем у схемах Мікеля Артети. Після 19 зіграних матчів "каноніри" очолюють турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 5 очок, ще й маючи гру в запасі.
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