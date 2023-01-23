Олександр Зінченко після 4 чемпіонств з Манчестер Сіті окрилив Арсенал на боротьбу за титул. Українець і команда Артети знайшли один одного.

"Коли я приїхав у Арсенал, то сказав пацанам, що не треба думати про топ-3 чи щось таке, ми боремося за титул. Дехто почав сміятися. Але тепер вони вірять", – сказав Зінченко після перемоги над МЮ. Влітку сміялися не тільки гравці Арсенала. Ну, які з "канонірів" чемпіони? Команда поплила в кінці сезону, віддавши ЛЧ Тотенхему.

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З трансферу Зінченка також гигикали. Мовляв, нарешті він зрозумів, що ніколи не стане основним в Манчестер Сіті та пішов у команду свого рівня. Тепер не смішно. Як виявилося, перехід в Арсенал був малесеньким кроком назад перед грандіозним ривком вперед. Як у легкоатлетів перед потрійним стрибком. Зінченко навпаки підтягнув Арсенал до свого рівня.

В першу чергу – ментально. З'являються відео, де Сашко заряджає партнерів мотиваційними спічами. Але дійсно, кому як не йому? У нього найбільша трофейна шафа. У Гвардіоли він звик вигравати кожен матч. Друге місце АПЛ – провал, програш у фіналі Ліги чемпіонів – фіаско. А тут футболісти та вболівальники, яким за щастя було повернутися в ЛЧ.

В Арсенала постійно якісь гнилі історії з капітанами. То Сеск піде грати в Челсі, то ван Персі втече прямо в МЮ, то Озіл поб'є зі всіма горщики, то Кошельни розіграє скандал. Список довгий. І навіть свіжий приклад з Джакою. У Артети також не було капітана. Довелося просто віддати пов'язку найкращому гравцеві Едегору. Мартін – класний футболіст, але всі бачать, хто став справжнім капітаном. Пов'язка зайва.

Як же смішно зараз пригадувати слова Гарі Невілла, який після переходу Зінченка сказав: "Він не лідер". Не розгледів легендарний капітан МЮ потенціалу.

Олександр сформувався лідером не лише на словах. Складається враження, що поки 21 футболіст виходить на поле грати – Зінченко виходить вигравати. Емоційно реагує на кожен епізод, підбадьорює та підказує всім, шаленіє після кожного забитого гола і розривається від злості після кожного пропущеного. Коли щось не так, то просто бере м'яч і робить сам.

Гляньте на карту дотиків українця до м'яча в матчі з Юнайтед.

І це лівий захисник? Ні, це гравець амплуа "Зінченко". Сашко переходив в Арсенал, щоб грати в центрі поля, і грає там. Немає різниці, на якій позиції номінально виходить українець, адже всі атаки все одно йдуть через нього. Найкращий в команді за передачами у фінальну третину. Не лише вчора – протягом сезону.

Зінченко пригнав хвилю впевненості в Арсенал і водночас сам отримав ковток впевненості на Емірейтс. У Сіті його десь трішки сковував клас партнерів і страх підвести команду. Було помітно, що Зінченко грає другу скрипку. Звідси значно менше ризику, більше передач ближньому. В Арсеналі він виконує схожі функції, але значно сміливіше. Олександр відчуває, що саме він у цій команді може робити різницю.

Zinchenko brought me to tears...

Such PASSION! ??? pic.twitter.com/aAz5apniUi — Arsenal Transfer News and Gossips {ATNG} (@ATNGTV) January 23, 2023

Якщо матчі Манчестер Сіті українці вмикали з надіями, що Сашко спокійно виконає своє завдання і не помилиться, то матчі Арсенала ми зараз вмикаємо з очікуванням феєрії земляка. Суцільна насолода від гри Зінченка. Як він читає епізоди, наскільки чіткіше діє в обороні, як постійно шукає варіанти загострення, якими пасами розрізає пресинг топових суперників.

Соцмережі кишать компліментами для Зінченка. Вболівальники шукають епітети, щоб описати своє захоплення українцем і його пристрастю. Тактичні гіки детально розписують позитивний вплив Олександра на гру Арсенала. Статистичні портали постять вражаючі цифри. А ми просто пишаємося нашим чемпіоном.

Браво Зіна!

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