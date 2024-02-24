Зінченко ще з дитинства мріяв грати за Арсенал – принаймні про це свідчить його дитяча світлина у формі "канонірів". Проте, шлях до Лондона видався тернистим. Починав Олександр у академії Шахтаря, але в 2014 році Зінченка занесло в російську Уфу.

Росіяни вже за звичкою хотіли поцупити талановитого гравця та заграти за свою збірну, але Олександра встигли заграти за збірну України. В 2016-му Зінченко перейшов на світлу сторону та став гравцем Манчестер Сіті, де, щоправда, не одразу зміг заграти. В 2022 році Сашко перебрався з Сіті до Арсенала за 35 млн євро, де регулярно проявляє свої лідерські якості.

Окремої уваги заслуговують стосунки з Владою Седан (на той момент), про які стало відомо під час прямого включення – Зінченко поцілував журналістку після матчу відбору на Євро-2020 проти Сербії. З того часу пара не лише одружилась, але й утворила чудову родину з двома дітками. Про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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