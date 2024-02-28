"Ми дуже дружній колектив. Важко вибрати гравця, з яким я найближчий, але якщо треба обрати одного, то це Габріел Жезус. Я знаю його довше, ніж свою дружину! Це жарт, але я справді знаю його давно!

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Зараз у нас обох є діти, проте через наші графіки досить важко проводити час разом сім’ями. Приємно ділитися досвідом з гравцями різних країн і культур, хоча ми всі говоримо однією мовою, футбольною мовою, яку розуміє весь світ. Я завжди хотів поїхати до Бразилії, тому зараз добре мати друзів через футбол. Я можу розпитати їх про цю країну, попросити деяких порад", – цитує Зінченка прес-служба Арсенала.

Нагадаємо, Сашко і Габі разом виступали за Ман Сіті, а потім в одне вікно перебралися до Арсенала. 26-річний Жезус охоче приєднується до благодійних акцій Зінченка на підтримку України.

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