Зінченко пропустив два останні матчі команди через травму литкового м'яза, але вже в наступному турі АПЛ проти Крістал Пелас (20 січня) повинен знову повернутися на поле, повідомляє Football London.

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Спочатку травму українця кваліфікували як легку. Мікель Артета навіть сподівався, що Зінченко зіграє з Ліверпулем, але насправді для відновлення знадобилося трохи більше часу. Через інші кадрові проблеми на лівому фланзі довелося грати Якубу Ківіору, обидва матчі Арсенал програв.

Нагадаємо, через схожу травму Зінченко пропустив кінцівку минулого сезону, усі літні збори та навіть початок нинішньої кампанії. У цьому розіграші АПЛ Олександр зіграв у 18 матчах, в яких забив гол та віддав асист.

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