Зинченко пропустил два последних матча команды из-за травмы икроножной мышцы, но уже в следующем туре АПЛ против Кристал Пэлас (20 января) должен снова вернуться на поле, утверждает Football London.

"Зинченко им нужен": легенда Арсенала встал на защиту украинца, которого критиковали несколько недель

Сначала травму украинца квалифицировали как легкую. Микель Артета даже надеялся, что Зинченко сыграет с Ливерпулем, но на самом деле для восстановления ушло немного больше времени. Из-за других кадровых проблем на левом фланге пришлось играть Якубу Кивиору, оба матча Арсенал проиграл.

Напомним, из-за похожей травмы Зинченко пропустил концовку прошлого сезона, все летние сборы и даже начало нынешней кампании. В этом розыгрыше АПЛ Александр сыграл в 18 матчах, в которых забил гол и отдал ассист.

Ливерпуль выбил Арсенал из Кубка – конкурент Зинченко привез автогол, "канониры" довели безвыигрышную серию до 4-х матчей