У середу, 22 травня, боси Баварії літали в Англію до власника Бернлі для обговорення суми компенсації за Венсана Компані.

Переговори між спортивним директором Баварії Максом Еберлем і власником Бернлі Аланом Пейсом стосовно головного тренера "кларетових" Венсана Компані серйозно просунулися. Як інформує Kicker, у середу, 22 травня, представники мюнхенського клубу мали обговорити в Англії суму викупу бельгійського фахівця. Повідомляється, що в Мюнхені сподіваються закрити угоду до кінця цього тижня.

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Раніше боси Баварії робили пропозицію очолити команду таким тренерам, як Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік і Олівер Гласнер. Також керівництво Рекордмейстра намагалося зберегти Томаса Тухеля на посаді головного тренера команди. У всіх цих випадках мюнхенці отримали відмову.

За підсумками сезону 2023/24 Бернлі під керівництвом Компані вилетів з АПЛ, але в цьому не було провини наставника. Баварії подобається підхід Венсана до роботи, до того ж він знає німецьку мову.

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