Екс-тренер Челсі Маурісіо Поччетіно уже має пропозиції від клубів АПЛ після того, як було оголошено про його відставку.

За повідомленням Football Insider, екс-тренером Челсі серйозно зацікавлений Манчестер Юнайтед. Незважаючи на невдалий сезон аргентинця, керівництво "червоних дияволів" розглядає Почеттіно на заміну Еріку Тен Хагу.

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Очікується, що аргентинець отримає пропозиції протягом наступних тижнів, адже прагне вчасно очолити команду, щоб розпочати наступний сезон. Почеттіно став останнім кандидатом, який розглядається як потенційний варіант заміни Тен Хага, коли той покине клуб.

До слова, 52-річний менеджер пропрацював у Челсі лише один рік. На чолі з Почеттіно команда фінішувала шостою у турнірній таблиці АПЛ. Зі свого боку, МЮ фінішував восьмим.

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