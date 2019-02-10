Зінченко: Агуеро – це машина із забивання голів

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував розгромну перемогу "містян" в матчі з Челсі.

"Агуеро – жива легенда. Він зараз "в огні", ми дуже раді за нього.

Манчестер Сіті – Челсі – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Це машина з забивання голів", – цитує Зінченка ВВС.

Зазначимо, Агуеро у матчі проти Челсі оформив хет-трик та повторив рекорд легендарного Алана Ширера. Олександр Зінченко відзначився двома асистами.

Манчестер Сіті знищив Челсі та повернувся на 1-е місце АПЛ – Зінченко віддав 2 асисти, Агуеро оформив хет-трик