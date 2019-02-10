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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Зінченко: Агуеро – це машина із забивання голів

21:18 635 Читать на русском
Зінченко: Агуеро – це машина із забивання голів
Олександр Зінченко / Фото: ФК Челсі

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував розгромну перемогу "містян" в матчі з Челсі.

"Агуеро – жива легенда. Він зараз "в огні", ми дуже раді за нього.

Манчестер Сіті – Челсі – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Це машина з забивання голів", – цитує Зінченка ВВС.

Зазначимо, Агуеро у матчі проти Челсі оформив хет-трик та повторив рекорд легендарного Алана Ширера. Олександр Зінченко відзначився двома асистами.

Манчестер Сіті знищив Челсі та повернувся на 1-е місце АПЛ – Зінченко віддав 2 асисти, Агуеро оформив хет-трик

Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Теги
Англія Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Челсі Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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