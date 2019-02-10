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Зинченко: Агуэро – это машина по забиванию голов

21:18 51 Читати українською
Зинченко: Агуэро – это машина по забиванию голов
Александр Зинченко / Фото: ФК Челси

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу "горожан" в матче с Челси.

"Агуэро – живая легенда. Он сейчас "в огне", мы очень рады за него.

Манчестер Сити – Челси – 6:0 – видео голов и обзор матча

Это машина по забиванию голов", – цитирует Зинченко ВВС.

Отметим, Агуэро в матче против Челси оформил хет-трик и повторил рекорд легендарного Алана Ширера. Александр Зинченко отметился двумя ассистами.

Манчестер Сити уничтожил Челси и вернулся на первое место АПЛ – Зинченко отдал 2 ассиста, Агуэро оформил хет-трик

Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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Теги
Англия Серхио Агуэро Серхио Агуэро Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Александр Зинченко Александр Зинченко
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