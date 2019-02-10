Зинченко: Агуэро – это машина по забиванию голов

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу "горожан" в матче с Челси.

"Агуэро – живая легенда. Он сейчас "в огне", мы очень рады за него.

Манчестер Сити – Челси – 6:0 – видео голов и обзор матча

Это машина по забиванию голов", – цитирует Зинченко ВВС.

Отметим, Агуэро в матче против Челси оформил хет-трик и повторил рекорд легендарного Алана Ширера. Александр Зинченко отметился двумя ассистами.

Манчестер Сити уничтожил Челси и вернулся на первое место АПЛ – Зинченко отдал 2 ассиста, Агуэро оформил хет-трик