Зинченко: Агуэро – это машина по забиванию голов

Англия — 21:35 88
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Зинченко отдал классный ассист Стерлингу и помог голу Агуэро – видео результативных действий украинца в матче с Челси
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Манчестер Сити – Челси: лучший матч Зинченко в Англии, позорное фиаско "Саррибола", рекорды АгуэроАнглия — 21:10 854
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Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча, в котором феерили Зинченко и Агуэро – как это былоАнглия — 20:02 1387
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Зозуля помог Альбасете вернуться на 1-е место в матче с Мальоркой – лучшая атака и аплодисменты украинцуИспания — 19:16 712
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Манчестер Сити – Челси: Агуэро забил невероятный гол после ассиста ЗинченкоАнглия — 18:29 790
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