"Потрібно прибрати Зінченка, треба подивитись на лаву запасних. Він – це тягар.

Ліверпуль – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу лідерів АПЛ

Знову втрачає м'яч проти такого гравця, як Салах, у якого топ-рівень. Що він робить, намагаючись так грати на власній половині поля? У такій атмосфері та у такого типу матчі", – цитує Невілла Football London.

Нагадаємо, напередодні у дуелі лідерів АПЛ Арсенал і Ліверпуль розійшлись миром (1:1). Свій гол ліверпульці забили з флангу Зінченка – Салах обіграв українця та пробив у ближній кут.

До слова, у поточному сезоні Олександр провів за Арсенал 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

Салах забив з-під Зінченка, але Арсенал розписав нічию з Ліверпулем – "каноніри" втримали перше місце в АПЛ