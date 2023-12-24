"Зінченко – це тягар": легенда Манчестер Юнайтед розніс українця за матч з Ліверпулем
Екс-капітан "червоних дияволів" Гарі Невілл розкритикував гру Олександра Зінченка, продемонстровану в поєдинку 18-го туру АПЛ Ліверпуль – Арсенал.
"Потрібно прибрати Зінченка, треба подивитись на лаву запасних. Він – це тягар.
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Знову втрачає м'яч проти такого гравця, як Салах, у якого топ-рівень. Що він робить, намагаючись так грати на власній половині поля? У такій атмосфері та у такого типу матчі", – цитує Невілла Football London.
Нагадаємо, напередодні у дуелі лідерів АПЛ Арсенал і Ліверпуль розійшлись миром (1:1). Свій гол ліверпульці забили з флангу Зінченка – Салах обіграв українця та пробив у ближній кут.
До слова, у поточному сезоні Олександр провів за Арсенал 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.
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