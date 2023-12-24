"Нужно убрать Зинченко, надо посмотреть на скамейку запасных. Он – это бремя.

Ливерпуль – Арсенал – 1:1 – видео голов и обзор матча лидеров АПЛ

Опять теряет мяч против такого игрока, как Салах, у которого топ-уровень. Что он делает, пытаясь так играть на своей половине поля? В такой атмосфере и в такого типа матче", – цитирует Невилла Football London.

Напомним, накануне в дуэли лидеров АПЛ Арсенал и Ливерпуль разошлись миром (1:1). Свой гол ливерпульцы забили с фланга Зинченко – Салах обыграл украинца и пробил в ближний угол.

К слову, в текущем сезоне Александр провел за Арсенал 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Салах забил из-под Зинченко, но Арсенал расписал ничью с Ливерпулем – "канониры" удержали первое место в АПЛ