Ліверпуль та Арсенал не змогли виявити сильнішого у поєдинку 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Арсенал вже на 4-й хвилині повів у рахунку – Габріел замкнув подачу Едегора зі штрафного. Ліверпуль відігрався ще до перерви: Салах хитнув Зінченка та пробив у ближній верхній кут – Райя не зреагував.

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У другій половині мерсисайдці були ближче до гола – Джо Гомес трохи не влучив у дальній кут, а постріл Елліотта після рикошету пролетів повз стійку. Найкращий момент виник на 72-й хвилині. Зінченко послизнувся та завадив Едегору, швидка контратака Ліверпуля 5 в 2, але Александер-Арнольд примудрився влучити у поперечку. Гра так і завершилась нічиєю 1:1.

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