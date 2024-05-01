"Зараз я не думаю про сторонні речі. Зрозуміло, що все залежить не тільки від мене, чи не так? Гравець завжди повинен хотіти залишитися, але водночас і клуб повинен цього хотіти. Наразі я відчуваю це з обох сторін.

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Я не надто багато думаю про майбутнє, не в останню чергу тому, що цей сезон поки що не на тому рівні, на який я сподівався, ні індивідуально, ні колективно.

Ми все ще можемо завершити його перемогою в Кубку Англії. Після цього на нас чекає дуже важливий чемпіонат Європи. Тож, якщо говорити відверто, якщо мені доведеться замислитися над тим, щоб покинути АПЛ, то тільки після Євро, тому що ніщо не зможе відвернути мене від фіналу Кубка Англії та Євро. Зараз немає нічого важливішого за це", – цитує півзахисника манкуніанців Goal.

Нагадаємо, що Бруну Фернандеш виступає у складі Манчестер Юнайтед з 2020 року. Загалом португалець провів за команду 230 матчів у всіх турнірах. В активі півзахисника 79 голів та 64 асисти.

Раніше була інформація, що Манчестер Юнайтед розгляне пропозиції щодо всіх гравців команди, окрім Коббі Майну, Алехандро Гарначо та Расмуса Хьойлунда.

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