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Зінченко – талісман для Манчестер Сіті: команда виграла в усіх матчах АПЛ, у яких грав українець

23:30 335 Читать на русском
Зінченко – талісман для Манчестер Сіті: команда виграла в усіх матчах АПЛ, у яких грав українець
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко досі не програвав в матчах чемпіонату Англії.

Зінченко несподівано для багатьох опинився у стартовому складі "містян" на поєдинок з Челсі. Однак 22-річний хавбек повністю виправдав довіру Хосеп Гвардіоли, віддавши дві результативні передачі.

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Цікаво, що українець є своєрідним талісманом для Манчестер Сіті. Справа в тому, що манкуніанці виграли усі матчі в АПЛ, в яких Зінченко з'являвся на полі, повідомляє ВВС. Щоправда за два сезони на Етіхад Стедіум він зіграв всього 12 поєдинків в чемпіонаті Англії.

В нинішньому сезоні Зінченко відіграв за Манчестер Сіті 13 матчів, з яких всього 4 в АПЛ. В його активі 1 гол та 4 результативні передачі.

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Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Українці за кордоном Манчестер Сіті - Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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