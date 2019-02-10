Зінченко – талісман для Манчестер Сіті: команда виграла в усіх матчах АПЛ, у яких грав українець

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко досі не програвав в матчах чемпіонату Англії.

Зінченко несподівано для багатьох опинився у стартовому складі "містян" на поєдинок з Челсі. Однак 22-річний хавбек повністю виправдав довіру Хосеп Гвардіоли, віддавши дві результативні передачі.

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Цікаво, що українець є своєрідним талісманом для Манчестер Сіті. Справа в тому, що манкуніанці виграли усі матчі в АПЛ, в яких Зінченко з'являвся на полі, повідомляє ВВС. Щоправда за два сезони на Етіхад Стедіум він зіграв всього 12 поєдинків в чемпіонаті Англії.

В нинішньому сезоні Зінченко відіграв за Манчестер Сіті 13 матчів, з яких всього 4 в АПЛ. В його активі 1 гол та 4 результативні передачі.

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