Зинченко – талисман для Манчестер Сити: команда выиграла во всех матчах АПЛ, в которых играл украинец

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко до сих пор не проигрывал в матчах чемпионата Англии.

Зинченко неожиданно для многих оказался в стартовом составе "горожан" на поединок с Челси. Однако 22-летний хавбек полностью оправдал доверие Хосеп Гвардиолы, отдав две результативные передачи.

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Интересно, что украинец является своеобразным талисманом для Манчестер Сити. Дело в том, что манкунианцы выиграли все матчи в АПЛ, в которых Зинченко появлялся на поле, сообщает ВВС. Правда за два сезона на Этихад Стэдиум он сыграл всего 12 матчей в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 13 матчей, из которых всего 4 в АПЛ. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.

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