"Зінченко – один з найбільших успіхів Гвардіоли в Манчестер Сіті", – як ЗМІ і фани реагують на новий контракт українця

Олександр Зінченко підписав новий контракт з Ман Сіті та став героєм дня у Манчестері. "Футбол 24" – про неймовірний кар'єрний злет гравця збірної України.

Те, що про що говорилось останні декілька тижнів, сталося – Олександр Зінченко офіційно продовжив контракт з Манчестер Сіті. Нова угода хавбека збірної України розрахована до 2024 року – очевидно, не обійшлося без суттєвого підвищення зарплатні.

Зрозуміло, що одним із головних факторів вражаючого успіху 22-річного Зінченка стала його неймовірна наполегливість. Олександр приєднався до "містян" у 2016 році, після чого вирушив на один сезон в оренду у ПСВ. В своєму першому сезоні в Англії Зінченко з'явився на полі у 14-ти поєдинках у всіх турнірах та відіграв 1014 хвилин (з них 8 матчів та 533 хвилини – в АПЛ). У сезоні 2018/19 в активі українця вже 29 матчів та 2339 хвилин (у Прем'єр-лізі – 14 поєдинків та 1153 хвилини. Прийшли і перші результативні дії – дебютний гол та одразу 5 асистів за підсумками сезону.

Британські ЗМІ не обійшли увагою успіх Зінченка. На думку профільного видання Manchester Evening News, українець є винятковим футболістом, позаяк зумів закріпитись у команді Хосепа Гвардіоли попри весь песимізм навколо нього. "Ти повинен бути неймовірно сильним, щоб не лише потрапити у топ-чемпіонат, а ще й у буквальному сенсі вижити в одному з найкращих клубів світу", – йдеться в матеріалі, присвяченому Зінченку.

Гвардіола високо цінує працелюбність та ставлення до роботи 22-річного хавбека збірної України, а новий контракт став лише підтвердженням цього. Справжнім відкриттям для Пепа став вчинок українця після матчу проти Хаддерсфілда у листопаді 2017 року. Той поєдинок Олександр провів на лаві запасних, а після повернення у Манчестер одразу ж вирушив... ні, не додому, як вчинили б всі нормальні люди. Зінченко пішов на тренування у спортзал, що не залишилось непоміченим іспанським тренером. Через кілька тижнів після цього українець дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну в матчі проти Суонсі – нагорода за старання знайшла героя.

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Втім, влітку 2018-го Зінченко був дуже близьким до відходу з Ман Сіті – українцем активно цікавився Вулверхемптон, а клуби вже узгодили вартість трансферу, яка повинна була скласти 16 млн фунтів. Досить несподівано Зінченко буквально в останній момент відмовився від переходу та вирішив боротись за своє місце у складі. Перспективи, відверто кажучи, були вкрай туманними – основним лівим захисником Гвардіола бачив багатомільйонного Бенжамена Менді, а його резервістом – Фабіана Делфа. Навряд чи навіть найбільші оптимісти вважали, що Зінченко зможе зіграти бодай кілька матчів у сезоні.

Втім, час показав, що хавбек збірної України прийняв вкрай вірне рішення. Менді відіграв на високому рівні кілька матчів, після чого травмувався і загуляв, а Делф просто провалився, відверто не вражаючи на незвичній для себе позиції. Зінченко отримав шанс та скористався ним на 100 відсотків – навіть після не надто вдалих матчів Олександра Гвардіола, вражений прогресом українця, рекомендував гравцям Манчестер Сіті брати з нього приклад. Погодьтесь, це найкращий комплімент від тренера.

"Думаю, що Алекс продемонстрував мені те, над чим я думав раніше – наскільки важливо бути хорошим хлопцем та просто хорошою людиною.

Влітку він міг залишити Манчестер Сіті, а в перших матчах сезону не зіграв жодної хвилини, проте я жодного разу не бачив на його обличчі хоч краплину незадоволення. Переважно після матчів гравці, які не вийшли на поле, всім своїм виглядом натякають, наскільки вони розчаровані. Зінченко – інший. Він завжди у хорошому настрої та посміхається.

Думаю, у нього буде довга кар'єра – сподіваюсь, що в нашому клубі. Він щасливий від того, що робить свою роботу. Я вдячний йому – як за те, як він грає, так і за його ставлення. Він заслужив мати те, що у нього є зараз. Всі повинні вчитись у нього, адже приклад означає більше за будь-які слова", – сказав Гвардіола після переможного для Манчестер Сіті фіналу Кубка англійської ліги проти Челсі.

Гвардіола точно знає, що він в будь-якому разі отримає від Зінченка. Звісно, будуть невдалі матчі (як проти Саутгемптона, коли українець "привіз" гол та ще кілька разів серйозно помилився), але Алекс, як його називають в Англії, гарантує максимальну самовіддачу та виконання вказівок тренера. Неконфліктність, вміння залишатися собою, зберігати оптимізм та важко працювати попри всі обставини – ці якості в сучасному світі трапляються все рідше й рідше. Саме це робить Зінченка одним із найбільших активів Гвардіоли в манчестерському клубі. Ман Сіті 3 роки тому виклав за українця менше 2-х млн фунтів – смішна сума для нинішніх реалій. За ці гроші "містяни" отримали не лише класного гравця, а й хорошу людину.

Буде Зінченко основним гравцем "містян" і в наступному сезоні чи не буде – це вже другорядне питання. Українець в будь-якому разі вже став як одним із головних тріумфаторів сезону 2018/19, так і одним із головних досягнень Гвардіоли в Манчестер Сіті.

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До слова, вболівальники "містян" також не приховують задоволення від продовження співпраці з українцем.

"Зінченко? Що можна сказати? Ваша мама може бути найбільш гордою та найщасливішою мамою у світі. Чудовий син та гравець".

Zinchenko?

What can be said?

Your mum should be the proudest and happiest mum in the World to give birth to an amazing son and a player. — Gavin Singh (@GovinderSingh20) 21 червня 2019 р.

"Він підписав новий контракт до 2024 року, хоча рік тому був на межі відходу. Втім, він залишився в Ман Сіті і продемонстрував, який менталітет у цієї дитини. Сподіваюсь, він залишиться ще на 10 років".

Zinchenko signing on till 2024 when less than 12 months ago he was hours away from going to Wolves but he decided to stay at City, and flourished in a very challenging position especially under Pep shows what kind of mentality this kid has. Hope he stays for the next 10 years pic.twitter.com/88gWmIRVYZ — Ryan (@_bernardooooo) 21 червня 2019 р.

"Як ви можете не любити Зінченка? Який чоловік, яким гравцем він стане".

How can you not love zinchenko? What a man, what a player he will become — cameron (@cameronmarkxx) 20 червня 2019 р.

"Зінченко насправді дуже хороший гравець. Звісно, не Александер-Арнольд, але досить нічого".