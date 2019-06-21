"Зінченко – один з найбільших успіхів Гвардіоли в Манчестер Сіті", – як ЗМІ і фани реагують на новий контракт українця

Олександр Зінченко підписав новий контракт з Ман Сіті та став героєм дня у Манчестері. "Футбол 24" – про неймовірний кар'єрний злет гравця збірної України.
Те, що про що говорилось останні декілька тижнів, сталося – Олександр Зінченко офіційно продовжив контракт з Манчестер Сіті. Нова угода хавбека збірної України розрахована до 2024 року – очевидно, не обійшлося без суттєвого підвищення зарплатні.
Зрозуміло, що одним із головних факторів вражаючого успіху 22-річного Зінченка стала його неймовірна наполегливість. Олександр приєднався до "містян" у 2016 році, після чого вирушив на один сезон в оренду у ПСВ. В своєму першому сезоні в Англії Зінченко з'явився на полі у 14-ти поєдинках у всіх турнірах та відіграв 1014 хвилин (з них 8 матчів та 533 хвилини – в АПЛ). У сезоні 2018/19 в активі українця вже 29 матчів та 2339 хвилин (у Прем'єр-лізі – 14 поєдинків та 1153 хвилини. Прийшли і перші результативні дії – дебютний гол та одразу 5 асистів за підсумками сезону.
Британські ЗМІ не обійшли увагою успіх Зінченка. На думку профільного видання Manchester Evening News, українець є винятковим футболістом, позаяк зумів закріпитись у команді Хосепа Гвардіоли попри весь песимізм навколо нього. "Ти повинен бути неймовірно сильним, щоб не лише потрапити у топ-чемпіонат, а ще й у буквальному сенсі вижити в одному з найкращих клубів світу", – йдеться в матеріалі, присвяченому Зінченку.
Гвардіола високо цінує працелюбність та ставлення до роботи 22-річного хавбека збірної України, а новий контракт став лише підтвердженням цього. Справжнім відкриттям для Пепа став вчинок українця після матчу проти Хаддерсфілда у листопаді 2017 року. Той поєдинок Олександр провів на лаві запасних, а після повернення у Манчестер одразу ж вирушив... ні, не додому, як вчинили б всі нормальні люди. Зінченко пішов на тренування у спортзал, що не залишилось непоміченим іспанським тренером. Через кілька тижнів після цього українець дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну в матчі проти Суонсі – нагорода за старання знайшла героя.
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Втім, влітку 2018-го Зінченко був дуже близьким до відходу з Ман Сіті – українцем активно цікавився Вулверхемптон, а клуби вже узгодили вартість трансферу, яка повинна була скласти 16 млн фунтів. Досить несподівано Зінченко буквально в останній момент відмовився від переходу та вирішив боротись за своє місце у складі. Перспективи, відверто кажучи, були вкрай туманними – основним лівим захисником Гвардіола бачив багатомільйонного Бенжамена Менді, а його резервістом – Фабіана Делфа. Навряд чи навіть найбільші оптимісти вважали, що Зінченко зможе зіграти бодай кілька матчів у сезоні.
Втім, час показав, що хавбек збірної України прийняв вкрай вірне рішення. Менді відіграв на високому рівні кілька матчів, після чого травмувався і загуляв, а Делф просто провалився, відверто не вражаючи на незвичній для себе позиції. Зінченко отримав шанс та скористався ним на 100 відсотків – навіть після не надто вдалих матчів Олександра Гвардіола, вражений прогресом українця, рекомендував гравцям Манчестер Сіті брати з нього приклад. Погодьтесь, це найкращий комплімент від тренера.
"Думаю, що Алекс продемонстрував мені те, над чим я думав раніше – наскільки важливо бути хорошим хлопцем та просто хорошою людиною.
Влітку він міг залишити Манчестер Сіті, а в перших матчах сезону не зіграв жодної хвилини, проте я жодного разу не бачив на його обличчі хоч краплину незадоволення. Переважно після матчів гравці, які не вийшли на поле, всім своїм виглядом натякають, наскільки вони розчаровані. Зінченко – інший. Він завжди у хорошому настрої та посміхається.
Думаю, у нього буде довга кар'єра – сподіваюсь, що в нашому клубі. Він щасливий від того, що робить свою роботу. Я вдячний йому – як за те, як він грає, так і за його ставлення. Він заслужив мати те, що у нього є зараз. Всі повинні вчитись у нього, адже приклад означає більше за будь-які слова", – сказав Гвардіола після переможного для Манчестер Сіті фіналу Кубка англійської ліги проти Челсі.
Гвардіола точно знає, що він в будь-якому разі отримає від Зінченка. Звісно, будуть невдалі матчі (як проти Саутгемптона, коли українець "привіз" гол та ще кілька разів серйозно помилився), але Алекс, як його називають в Англії, гарантує максимальну самовіддачу та виконання вказівок тренера. Неконфліктність, вміння залишатися собою, зберігати оптимізм та важко працювати попри всі обставини – ці якості в сучасному світі трапляються все рідше й рідше. Саме це робить Зінченка одним із найбільших активів Гвардіоли в манчестерському клубі. Ман Сіті 3 роки тому виклав за українця менше 2-х млн фунтів – смішна сума для нинішніх реалій. За ці гроші "містяни" отримали не лише класного гравця, а й хорошу людину.
Буде Зінченко основним гравцем "містян" і в наступному сезоні чи не буде – це вже другорядне питання. Українець в будь-якому разі вже став як одним із головних тріумфаторів сезону 2018/19, так і одним із головних досягнень Гвардіоли в Манчестер Сіті.
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До слова, вболівальники "містян" також не приховують задоволення від продовження співпраці з українцем.
"Зінченко? Що можна сказати? Ваша мама може бути найбільш гордою та найщасливішою мамою у світі. Чудовий син та гравець".
"Він підписав новий контракт до 2024 року, хоча рік тому був на межі відходу. Втім, він залишився в Ман Сіті і продемонстрував, який менталітет у цієї дитини. Сподіваюсь, він залишиться ще на 10 років".
"Як ви можете не любити Зінченка? Який чоловік, яким гравцем він стане".
"Зінченко насправді дуже хороший гравець. Звісно, не Александер-Арнольд, але досить нічого".