"Зинченко – один из самых больших успехов Гвардиолы в Ман Сити", – как СМИ и фанаты реагируют на новый контракт украинца

Александр Зинченко подписал новый контракт с Ман Сити и стал героем дня в Манчестере. "Футбол 24" – о невероятном карьерном взлете игрока сборной Украины.

То, что о чем говорилось последние несколько недель, произошло – Александр Зинченко официально продлил контракт с Манчестер Сити. Новое соглашение хавбека сборной Украины рассчитано до 2024 года – очевидно, не обошлось без существенного повышения зарплаты.

Понятно, что одним из главных факторов впечатляющего успеха 22-летнего Зинченко стала его невероятная настойчивость. Александр присоединился к "горожанам" в 2016 году, после чего отправился на один сезон в аренду в ПСВ. В своем первом сезоне в Англии Зинченко появился на поле в 14-ти поединках во всех турнирах и сыграл 1014 минут (из них 8 матчей и 533 минуты – в АПЛ). В сезоне 2018/19 в активе украинца уже 29 матчей и 2339 минут (в Премьер-лиге – 14 поединков и 1153 минуты. Пришли и первые результативные действия – дебютный гол и сразу 5 ассистов по итогам сезона.

Британские СМИ не обошли вниманием успех Зинченко. По мнению профильного издания Manchester Evening News, украинец является исключительным футболистом, поскольку сумел закрепиться в команде Хосепа Гвардиолы, несмотря на весь пессимизм вокруг него. "Ты должен быть невероятно сильным, чтобы не только попасть в топ-чемпионат, но и в буквальном смысле выжить в одном из лучших клубов мира", – говорится в материале, посвященном Зинченко.

Гвардиола высоко ценит трудолюбие и отношение к работе 22-летнего хавбека сборной Украины, а новый контракт стал лишь подтверждением этого. Настоящим открытием для Пепа стал поступок украинца после матча против Хаддерсфилда в ноябре 2017 года. Тот поединок Александр провел на скамейке запасных, а по возвращении в Манчестер сразу же отправился... нет, не домой, как поступили бы все нормальные люди. Зинченко ушел на тренировку в спортзал, что не осталось незамеченным испанским тренером. Через несколько недель после этого украинец дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в матче против Суонси – награда за старания нашла героя.

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Впрочем, летом 2018-го Зинченко был очень близок к уходу из Ман Сити – украинцем активно интересовался Вулверхэмптон, а клубы уже согласовали стоимость трансфера, которая должна была составить 16 млн фунтов. Достаточно неожиданно Зинченко буквально в последний момент отказался от перехода и решил бороться за свое место в составе. Перспективы, откровенно говоря, были крайне туманными – основным левым защитником Гвардиола видел многомиллионного Бенжамена Менди, а его резервистом – Фабиана Делфа. Вряд ли даже самые большие оптимисты считали, что Зинченко сможет сыграть хотя бы несколько матчей в сезоне.

Впрочем, время показало, что хавбек сборной Украины принял крайне верное решение. Менди отыграл на высоком уровне несколько матчей, после чего получил травму и загулял, а Делф просто провалился, откровенно не впечатляя на непривычной для себя позиции. Зинченко получил шанс и воспользовался им на 100 процентов – даже после не слишком удачных матчей Александра Гвардиола, поражен прогрессом украинца, рекомендовал игрокам Манчестер Сити брать с него пример. Согласитесь, это лучший комплимент от тренера.

"Думаю, что Алекс продемонстрировал мне то, о чем я думал раньше – насколько важно быть хорошим парнем и просто хорошим человеком.

Летом он мог покинуть Манчестер Сити, а в первых матчах сезона не сыграл ни одной минуты, но я ни разу не видел на его лице хоть каплю недовольства. Преимущественно после матчей игроки, которые не вышли на поле, всем своим видом намекают, насколько они разочарованы. Зинченко – другой. Он всегда в хорошем настроении и улыбается.

Думаю, у него будет долгая карьера – надеюсь, что в нашем клубе. Он счастлив, что делает свою работу. Я благодарен ему – как за то, как он играет, так и за его отношение. Он заслужил иметь то, что у него есть сейчас. Все должны учиться у него, ведь пример означает больше любых слов", – сказал Гвардиола после победного для Манчестер Сити финала Кубка английской лиги против Челси.

Гвардиола точно знает, что он в любом случае получит от Зинченко. Конечно, будут неудачные матчи (как против Саутгемптона, когда украинец "привез" гол и еще несколько раз серьезно ошибся), но Алекс, как его называют в Англии, гарантирует максимальную самоотдачу и выполнение указаний тренера. Неконфликтность, умение оставаться собой, сохранять оптимизм и тяжело работать, несмотртя на все обстоятельства – эти качества в современном мире наблюдаются все реже и реже. Именно это делает Зинченко одним из самых больших активов Гвардиолы в манчестерском клубе. Манчестер Сити 3 года назад выложил за украинца менее 2-х млн фунтов – смешная сумма для нынешних реалий. За эти деньги "горожане" получили не только классного игрока, но и хорошего человека.

Будет Зинченко основным игроком "горожан" и в следующем сезоне или не будет – это уже второстепенный вопрос. Украинец в любом случае уже стал как одним из главных триумфаторов сезона 2018/19, так и одним из главных достижений Гвардиолы в Манчестер Сити.

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К слову, болельщики "горожан" также не скрывают удовлетворения от продолжения сотрудничества с украинцем.

"Зинченко? Что можно сказать? Ваша мама может быть самой гордой и счастливой мамой в мире. Замечательный сын и игрок".

Zinchenko?

What can be said?

Your mum should be the proudest and happiest mum in the World to give birth to an amazing son and a player. — Gavin Singh (@GovinderSingh20) 21 червня 2019 р.

"Он подписал новый контракт до 2024 года, хотя год назад был на грани ухода. Впрочем, он остался в Манчестер Сити и продемонстрировал, какой менталитет у этого ребенка. Надеюсь, он останется еще на 10 лет".

Zinchenko signing on till 2024 when less than 12 months ago he was hours away from going to Wolves but he decided to stay at City, and flourished in a very challenging position especially under Pep shows what kind of mentality this kid has. Hope he stays for the next 10 years pic.twitter.com/88gWmIRVYZ — Ryan (@_bernardooooo) 21 червня 2019 р.

"Как вы можете не любить Зинченко? Какой человек, каким игроком он станет".

How can you not love zinchenko? What a man, what a player he will become — cameron (@cameronmarkxx) 20 червня 2019 р.

"Зинченко на самом деле очень хороший игрок. Конечно, не Александр-Арнольд, но довольно ничего".