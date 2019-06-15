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Зінченко змусив Манчестер Сіті змінити трансферні плани – клуб зекономив солідну суму

14:33 873 Читать на русском
Зінченко змусив Манчестер Сіті змінити трансферні плани – клуб зекономив солідну суму
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Олександр Зінченко близький до нового контракту з Манчестер Сіті. Хосеп Гвардіола дуже розраховує на прогрес українця і в наступному сезоні.

Влітку минулого року Олександр Зінченко був близьким до відходу з Манчестер Сіті – українець відмовився переходити у Вулверхемптон буквально у останній момент. Як виявилось, рішення хавбека збірної України було вкрай вірним, адже у другій частині сезону 2018/19 саме 22-річний Зінченко став основним лівим захисником "містян". В його активі 29 матчів, 1 гол та 5 асистів у всіх турнірах.

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Найближчими днями клуб повинен оголосити про продовження контракту із Зінченком, якого Хосеп Гвардіола розглядає як кандидата на звання основного лівого оборонця і в сезоні 2019/20. Бенжамен Менді, який більше лікується, ніж грає, стане конкурентом українця та також отримає шанс довести Гвардіолі свою профпридатність, повідомляє Evening Standard.

А от від підписання захисника Лестера Бена Чілвелла "містяни" вже відмовились. Однією із головних причин такого рішення стала саме впевнена гра Зінченка в незвичному для себе амплуа. Чемпіони Англії, у яких і так є певні проблеми з дотриманням вимог фінансового фейр-плей, не вважають за потрібне викладати кілька десятків мільйонів на підсилення і так достатньо надійної позиції. До слова, трансферна вартість гравця збірної України також суттєво зросла.

Зінченко перейшов у Манчестер Сіті з Уфи влітку 2016 року. Чинний контракт українця розрахований до літа 2020 року.

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