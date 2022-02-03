"Гуляти так гуляти, вирішили ми. І готові оголосити спільне рішення каналу і партнерів турніру про те, що усі матчі "Winter Cup-2022" можна буде побачити не лише в ефірі "Футбол 1", але й у безкоштовному доступі – на YouTube-каналі "Перша ліга".

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Турнір виставковий, популяризує український футбол у прямому значенні цього слова, має всеукраїнський масштаб і цінність для уболівальників. В перемогах немає жодного змісту, якщо цих перемог ніхто не побачить.

А ще хліб намастимо динамічними студіями, цікавими гостями, ексклюзивами, флешами і спецрепортажами. З 2-го і по 13-те лютого ми щодня виходитимемо в ефір – і про турнір, і про інші футбольні події українського футболу. Студію в Києві так і назвали "Winter Studio". Тепер справа за вами. Є багато способів, як покращити власне психологічне самопочуття, футбол чи не найкращий", – написав Гресько на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у товариському турнірі "Зимовий Кубок-2022" у Туреччині зіграють Металіст, Полісся, Чорноморець та Верес.

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