"Гулять так гулять, решили мы. И готовы объявить совместное решение канала и партнеров турнира о том, что все матчи "Winter Cup-2022" можно будет увидеть не только в эфире "Футбол 1", но и в бесплатном доступе – на YouTube-канале "Первая лига".

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Турнир выставочный, популяризирует украинский футбол в прямом смысле слова, имеет всеукраинский масштаб и ценность для болельщиков. В победах нет ни малейшего смысла, если этих побед никто не увидит.

А еще хлеб помажем динамическими студиями, интересными гостями, эксклюзивами, флешами и спецрепортажами. Со 2-го и по 13 февраля мы будем ежедневно выходить в эфир – и о турнире, и о других футбольных событиях украинского футбола. Студию в Киеве так и назвали "Winter Studio". Теперь дело за вами. Есть много способов, как улучшить собственное психологическое самочувствие, футбол едва ли не самый лучший", – написал Гресько на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в товарищеском турнире "Зимний Кубок-2022" в Турции сыграют Металлист, Полесье, Черноморец и Верес.

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