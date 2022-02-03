"Було б цікаво зіграти за Металіст, але я погано граю у футбол. Не знаю навіть, не хочеться зашкварюватись. Але загалом – це можливо. Я зараз в Україні і готовий прийняти такий виклик, але не кинути його сам, бо не є великим фанатом футболу", – сказав Гвоздик у коментарі Tribuna.

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"Так, ми розмовляли з Гвоздиком з цього приводу. Чому б і ні? Олександр провів чудову професійну кар'єру, став чемпіоном світу. Зараз у нього закінчилося бажання робити щось те, що він робив упродовж усього життя у боксі. Він мені сам казав, що не дуже хороший у футболі. Але я, каже, спробую. Чому б і ні? Є можливість – треба пробувати, не треба соромитися, звертати увагу на критику. Нічого страшного, що ми слабші за професійних футболістів. У нас зате величезне бажання", – зазначив Усик у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у товариському турнірі "Зимовий Кубок-2022" у Туреччині зіграють Металіст, Полісся, Чорноморець та Верес.

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