"Я з основою провів усього два-три заняття. Бувало, гравців з дубля, які не потрапили до заявки, відправляли брати участь у двосторонніх матчах першої команди.

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Хто з зірок запам'ятався найбільше? Для мене великою честю було перебувати на одному полі із такою легендою, як Андрій Шевченко. Я йому протистояв на фланзі. Як зараз пам'ятаю, був момент, коли він сказав мені: "Малий, що ти тут бігаєш під ногами?!". Запам'ятав цю фразу на усе життя. Я намагався взагалі навіть не підходити.

Як тодішні лідери ставилися до молодих гравців? Можу сказати, що у ті часи дорослі віталися лише із дорослими. Ти зіграв погано – тобі бутс у голову. Наступного разу зіграєш добре. Тоді був інший менталітет. Зараз люди більш делікатні. Зараз усе простіше. Раніше було жорсткіше", – розповів Котляр в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Антон перебував у структурі Динамо з 2009 по 2011 роки. Виступав також за Олександрію, кам'янську Сталь, Верес, Геліос, Гірник-Спорт, ЛНЗ та білоруський Нафтан.

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