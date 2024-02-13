Український півзахисник польської Легії Ігор Харатін продовжить кар'єру в чемпіонаті Словаччини, повідомляє Nemzeti Sport.

Захисник збірної України офіційно змінив клуб у Європі

28-річний футболіст готується підписати контракт з Дунайскою Стредою. За інформацією джерела, хавбек вже прибув у розташування клубу, де пройде медогляд. Офіційне оголошення відбудеться найближчим часом. Раніше ЗМІ приписували інтерес до українця з боку Уйпешту та Ференцвароша.

Нагадаємо, Харатін – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст та Зорю. Після 2 років у Ференцвароші перебрався у Легію у вересні 2021-го за 900 тисяч євро, однак так і не зміг стати гравцем основи (контракт до літа 2024-го). Щобільше, криза продовжилась настільки, що наш земляк взагалі не був заявлений на поточний сезон, зігравши лише 8 ігор у дублі. У збірній України провів 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч.

До слова, Дунайска Стреда, яка нині йде у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини шостою, нещодавно вже підписала одного українця – Тараса Качарабу, який грав за празьку Славію.

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