"Я с основой провел всего два-три занятия. Бывало, игроков из дубля, которые не попали в заявку, отправляли участвовать в двусторонних матчах первой команды.

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Кто из звезд запомнился больше всего? Для меня большой честью было находиться на одном поле с такой легендой, как Андрей Шевченко. Я ему противостоял на фланге. Как сейчас помню, был момент, когда он сказал мне: "Малый, что ты тут бегаешь под ногами?!". Запомнил эту фразу на всю жизнь. Я старался вообще даже не подходить.

Как тогдашние лидеры относились к молодым игрокам? Могу сказать, что в те времена взрослые здоровались только со взрослыми. Ты сыграл плохо – тебе бутс в голову. В следующий раз сыграешь хорошо. Тогда был другой менталитет. Сейчас люди более деликатные. Сейчас все проще. Раньше было жестче", – рассказал Котляр в интервью Українському футболу.

Напомним, Антон находился в структуре Динамо с 2009 по 2011 годы. Выступал также за Александрию, каменскую Сталь, Верес, Гелиос, Горняк-Спорт, ЛНЗ и белорусский Нафтан.

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