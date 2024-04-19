Зінедін Зідан вже тривалий час перебуває у відпустці. Вважалось, що пріоритетом француза є робота з національною командою, утім, збірна Франції найближчим часом не збирається змінювати наставника. Зідан чекати більше не планує і підшукує новий клуб.

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На 51-річного фахівця претендувала Баварія, яку влітку покине Томас Тухель. Як інформує L'equipe, Зідан ще не дав згоди на те, щоб очолити мюнхенців. Головними перешкодами до призначення є німецька мова та життя в Німеччині. Зідану більше імпонує варіант попрацювати з Манчестер Юнайтед. Англійський клуб після завершення сезону може попрощатися з Еріком Тен Хагом.

Своєю чергою журналіст Флоріан Плеттенберг, заперечив чутки, що Зідан розглядався на посаду тренера Баварії.

Нагадаємо, що французький фахівець покинув Реал влітку 2021 року. Відтоді він не працював з жодним клубом. З мадридцями Зідан тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також двічі здобував титул чемпіона Іспанії.

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