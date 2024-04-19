Зинедин Зидан уже длительное время находится в отпуске. Считалось, что приоритетом француза является работа с национальной командой, впрочем, сборная Франции в ближайшее время не собирается менять наставника. Зидан ждать больше не планирует и подыскивает новый клуб.

Зидан в шаге от назначения в Баварию – СМИ раскрыл мотивацию француза и первые трансферные требования

На 51-летнего специалиста претендовала Бавария, которую летом покинет Томас Тухель. Как информирует L'Equipe, Зидан еще не дал согласия на то, чтобы возглавить мюнхенцев. Главными препятствиями к назначению является немецкий язык и жизнь в Германии. Зидану больше импонирует вариант поработать с Манчестер Юнайтед. Английский клуб после завершения сезона может попрощаться с Эриком Тен Хагом.

В свою очередь журналист Флориан Плеттенберг, опроверг слухи, что Зидан рассматривался на должность тренера Баварии.

Напомним, что французский специалист покинул Реал летом 2021 года. С тех пор он не работал ни с одним клубом. С мадридцами Зидан трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также дважды завоевывал титул чемпиона Испании.

Бавария стала полуфиналистом ЛЧ, выбив Арсенал – "канониры" продемонстрировали трусливую игру, Зинченко избежал позора