Зідан розлютився через набридливі питання про конфлікт з Бейлом

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вже втомився від постійних розпитувань журналістів про його стосунки з Гаретом Бейлом.

"Боже мій, чоловіче, ну що за питання? Ми думаємо виключно про завтрашню гру, і Гарет також.

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Він один з нас. Ви намагаєтеся вигадати якийсь конфлікт між нами, але цього не буде. Ми єдині, ми думаємо однаково, все, як і раніше. Бейл, Хамес і всі інші", – цитує Зідана AS.

Додамо, що Бейл просидів останні п'ять матчів Реала на лаві запасних. Завтра (16 липня) мадридці зустрінуться з Вільяреалом і у разі перемоги стануть чемпіонами Іспанії.

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