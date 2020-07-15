toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зідан розлютився через набридливі питання про конфлікт з Бейлом

15:34 - Читать на русском
Зідан розлютився через набридливі питання про конфлікт з Бейлом
Зідан та Бейл / AS

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вже втомився від постійних розпитувань журналістів про його стосунки з Гаретом Бейлом.

 

"Боже мій, чоловіче, ну що за питання? Ми думаємо виключно про завтрашню гру, і Гарет також.

Бейл задрімав на матчі Реала – шокуюча світлина

Він один з нас. Ви намагаєтеся вигадати якийсь конфлікт між нами, але цього не буде. Ми єдині, ми думаємо однаково, все, як і раніше. Бейл, Хамес і всі інші", – цитує Зідана AS.

Додамо, що Бейл просидів останні п'ять матчів Реала на лаві запасних. Завтра (16 липня) мадридці зустрінуться з Вільяреалом і у разі перемоги стануть чемпіонами Іспанії.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

blog_ava
Аталанта розбомбила Брешію: результативна феєрія Маліновського, тіньовий герой Госенс і футбол 1950-х від бергамасків
03:34
9728
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зінедін Зідан Реал Мадрид - Вільяреал Гарет Гарет Бейл
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
хв
Інгулець
17:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук