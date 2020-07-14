Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

Муса Джувара – ім’я, що заполонило шпальти італійських газет. Нещодавно він був біженцем з Африки, а вже зараз забиває у ворота Інтера. "Футбол 24" розповідає неймовірну історію 18-річного півзахисника Болоньї, яка дуже схожа на казку.

Рання еміграція

Муса з’явився на світ у грудні 2001 року у Гамбії – невеличкій африканській країні, де професіональним футболом і близько не пахне. Проте з самого дитинства він вболіває за Челсі, його кумир – Еден Азар. Малого Джувару виховував дідусь, адже батьки відмовились від дитини. Саме дід вирішив, що в Європі хлопцеві буде краще – на його Батьківщині склалася дуже нестабільна політична ситуація.

Тож у 14 років гамбієць прибув човном до Сицилії з десятком інших африканців. Як пише Daily Mail, йому довелось подолати шлях повз Сенегал, Західну Сахару, Марокко й Туніс. А це, на хвилиночку, майже 6 тисяч кілометрів! Для самого Джувари – неабияке випробування, адже підліток не вмів плавати. Будь-яка аварія могла стати смертельною.

Тоді – у 2016 році – він був лише хлопцем-емігрантом, сірою масою, що прибула до Італії в пошуках кращої долі. Але, як це інколи буває, доля усміхнулася саме йому.

Подарунки долі

Отримавши статус біженця, Муса потрапив у маленьке містечко Руоті, де проживає менше 4 тисяч осіб. Тут йому дуже поталанило. Джувару помітили, коли він грав у дворовий футбол, та запросили тренуватись в аматорській команді Віртус Авільяно. Вона відкрила йому шлях до футбольної мрії.

У нього існував особливий зв’язок із тренером Вітантоніо Суммою – на полі та поза ним. Згодом коуч та його дружина усиновили юного Джувару. Ставши законними опікунами, вони дали йому надію на світле майбутнє.

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Хлопець виявився настільки талановитим, що вже незабаром ним зацікавився К’єво, зробивши офіційну пропозицію. Сам Джувара теж бажав цього переходу – "жовто-сині" запропонували йому поєднувати навчання з футболом. Але все могло завершитись, навіть не розпочавшись.

Італійська федерація футболу заборонила трансфер, бо нові правила щодо іммігрантів перешкоджали придбанню молодого гравця. Хлопець був дуже пригнічений цією ситуацією і не розумів, чому виникла така тяганина з його трансфером. Але був готовий боротись. Батьки також не розгубились – найняли адвоката та оскаржили заборону в регіональному суді Потенци. У жовтні 2017-го Муса Джувара офіційно став гравцем К’єво.

Мрія, що здійснилась

Із цього моменту про Джувару можна говорити не як про біженця чи емігранта, а як про професіонального гравця. За короткий період Муса закріпився в "молодіжці" і в дебютному для себе сезоні забив 8 голів у 15 матчах. А ще почав впевнено почуватися на позиції лівого вінгера, запам’ятавшись хорошою швидкістю. Хіба не достойний результат?

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Вже у сезоні 2018/19 його старання помітив тренер головної команди – гамбієць тепер тренувався з основою. Не за горами був і дебют. Щоправда, стався він у не найкращому матчі для К’єво. "Летючі віслюки" зустрічались із Фрозіноне. Поєдинок не мав жодного турнірного значення – обидві команди вилетіли з елітного дивізіону достроково. Джувара вийшов на заключні 10 хвилин, проте запам’ятав цей матч на все життя. Того дня у своєму Instagram він написав: "Мій дебют у Серії А – мрія, що здійснилась".

Молодому таланту вдалось проявити себе і на щорічному молодіжному турнірі Віяреджо у 2019 році. Муса відзначився трьома голами у трьох матчах, чим привернув неабияку увагу до своєї постаті. Тоді гамбієць навіть потрапив у список 60-ти найперспективніших гравців 2001 року народження за версією авторитетного видання The Guardian.

"Річниця"

Зрештою, три прогресивні роки у К’єво та впевнена гра на згаданому вище турнірі дали свої плоди. Минулого літа Болонья викупила Мусу за півмільйона євро – він приєднався до команди U-19. Проте вже невдовзі хлопець дебютував за основну команду "червоно-синіх" у Кубку Італії – в грудневому матчі проти Удінезе. Двома місяцями пізніше вперше вийшов на поле у рамках чемпіонату.

Нещодавно у Муси була четверта "річниця" приїзду в Італію. Щоправда, він гучно відсвяткував її лише 9 днів тому, забивши м’яч у ворота Інтера. Це допомогло Болоньї обіграти "нерадзуррі" з рахунком 2:1. У тому матчі Муса вийшов на заміну та відіграв лише 25 хвилин. Проте цього було достатньо, аби відзначитись першим голом у Серії А.

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Після матчу Джувара щиро подякував усім: "Я дуже щасливий, що забив свій дебютний м’яч. Хочу присвятити його своїй родині та всім, хто був зі мною протягом цього шляху". Шлях був тернистим. Але Мусі вдалося знайти новий дім за тисячі кілометрів від батьківщини та "наробити галасу" не лише в італійських ЗМІ.

Попри це, Джувара залишається простим хлопцем. На відміну від футболістів-однолітків, які марять придбанням якомога дорожчих автомобілів, Муса їздить Болоньєю на скромному скутері. Зрештою, його вартість на Transfermarkt досить невелика, як для сучасних реалій – 800 тисяч євро. Але це – поки що. Бо тепер на нього чекатиме нове випробування під назвою Серія А – значно складніше, ніж усі попередні.

Павло Чубка, спеціально для Футбол 24

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