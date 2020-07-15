Зидан разозлился из-за надоедливых вопросов о конфликте с Бейлом

Главный тренер Реала Зинедин Зидан уже устал от постоянных расспросов журналистов о его отношениях с Гаретом Бейлом.

"Боже мой, мужик, ну что за вопрос? Мы думаем исключительно о завтрашней игре, и Гарет также.

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Он один из нас. Вы пытаетесь придумать какой-то конфликт между нами, но этого не будет. Мы едины, мы думаем одинаково, все, как и раньше. Бэйл, Хамес и все остальные", – цитирует Зидана AS.

Добавим, что Бэйл просидел последние пять матчей Реала на скамейке запасных. Завтра (16 июля) мадридцы встретятся с Вильярреалом и в случае победы станут чемпионами Испании.

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