Бейл задрімав на матчі Реала – шокуюча світлина

Вінгер Реала Гарет Бейл знову приголомшив своєю поведінкою, продемонструвавши свою байдужість до клубу.

Під час поєдинку Реал – Алавес камера зафіксувала Гарета Бейла, який задрімав на лаві для запасних, повідомляє Marca.

Реал – Алавес – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Валлієць натягнув захисну маску на обличчя, закривши нею очі, що свідчить про повну байдужість гравця до справ на полі. Додамо, що Реал здолав Алавес (2:0) та ще більше наблизився до чемпіонства в Іспанії.

До слова, Бейл провів лише 20 поєдинків у поточному сезоні за Реал, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

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