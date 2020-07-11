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Бейл задрімав на матчі Реала – шокуюча світлина

12:57 - Читать на русском
Бейл задрімав на матчі Реала – шокуюча світлина
Гарет Бейл / Marca

Вінгер Реала Гарет Бейл знову приголомшив своєю поведінкою, продемонструвавши свою байдужість до клубу.

12’ Карім Бензема
50’ Марко Асенсіо
 
12’ Карім Бензема
50’ Марко Асенсіо

Під час поєдинку Реал – Алавес камера зафіксувала Гарета Бейла, який задрімав на лаві для запасних, повідомляє Marca.

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Валлієць натягнув захисну маску на обличчя, закривши нею очі, що свідчить про повну байдужість гравця до справ на полі. Додамо, що Реал здолав Алавес (2:0) та ще більше наблизився до чемпіонства в Іспанії.

До слова, Бейл провів лише 20 поєдинків у поточному сезоні за Реал, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

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Реал Мадрид - Алавес Гарет Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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