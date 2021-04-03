"Я втомився говорити про це. Я думаю лише про про майбутній матч. Краще поставте мені хороше футбольне питання, тому що зараз я не думаю про наступний сезон.

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Моя робота полягає в тому, щоб готувати до матчів тих гравців, які у нас є", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Холанд перебрався у Борусію взимку 2020 року за 20 млн євро. Відтоді Ерлінг зіграв за "джмелів" 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 49 голів та віддав 11 результативних передач. Чинний контракт гравця з дортмундцями завершується влітку 2024-го. Нещодавно батько Ерлінга та його агент Міно Райола зустрічались з представниками Барселони та Реала, аби обговорити потенційний перехід з дортмундської Борусії.

Реал свій черговий матч Ла Ліги проведе вже сьогодні, 3 квітня, проти Ейбара. Після 28 турів підопічні Зідана йдуть у турнірній таблиці третіми і відстають від Барселони та Атлетіко на 2 і 6 очок відповідно.

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