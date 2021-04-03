"Я устал говорить об этом. Я думаю только о о предстоящем матче. Лучше задайте мне хороший футбольный вопрос, потому что сейчас я не думаю о следующем сезоне.

Холанд определился, где продолжит карьеру – отец форварда Боруссии Д назвал клуб

Моя работа заключается в том, чтобы готовить к матчам тех игроков, которые у нас есть", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Холанд перебрался в Боруссию зимой 2020 года за 20 млн евро. С тех пор Эрлинг сыграл за "шмелей" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 49 голов и отдал 11 результативных передач. Действующий контракт игрока с дортмундцами завершается летом 2024-го. Недавно отец Эрлинга и его агент Мино Райола встречались с представителями Барселоны и Реала, чтобы обсудить возможный переход из дортмундской Боруссии.

Реал свой очередной матч Ла Лиги проведет уже сегодня, 3 апреля, против Эйбара. После 28 туров подопечные Зидана идут в турнирной таблице третьими и отстают от Барселоны и Атлетико на 2 и 6 очков соответственно.

Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами