Форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд хоче перейти в Реал, повідомляє видання AS.

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Про це у розмові з виконавчим директором "вершкових" Хосе Анхелем Санчесом сказав батько норвежця. Нагадаємо, нещодавно батько Ерлінга та його агент Міно Райола зустрічались з представниками Барселони та Реала, аби обговорити потенційний перехід з дортмундської Борусії.

Мадридці задоволені вибором гравця, однак не збираються переплачувати за футболіста. У таборі "вершкових" вважають, що участь їхнього головного конкурента – Барселони – у боротьбі за норвежця – це всього лише трюк, аби підвищити ціну на форварда. Реал не збирається брати участь у цьому "аукціоні" і, якщо Борусія погодиться на переговори, готовий зробити "джмелям" офіційну пропозицію.

Нагадаємо, Холанд перебрався у Борусію взимку 2020 року за 20 млн євро. Відтоді Ерлінг зіграв за "джмелів" 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 49 голів та віддав 11 результативних передач. Чинний контракт гравця з дортмундцями завершується влітку 2024-го.

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