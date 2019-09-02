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Зідан прокоментував втрату очок у матчі з Вільяреалом

10:21 349 Читать на русском
Зідан прокоментував втрату очок у матчі з Вільяреалом
Зінедін Зідан / Твіттер Реала

Головний тренер Реала поділився думкою щодо нічиєї у матчі третього туру чемпіонату Іспанії.

12’ Жерар Морено
75’ Мойзес Гомес
 
Гарет Бейл 45+1’
Гарет Бейл 86’
Гарет Бейл 90+3’
12’ Жерар Морено
45+1’ Гарет Бейл
75’ Мойзес Гомес
86’ Гарет Бейл
90+3’ Гарет Бейл

"Суперник провів дві атаки і забив два голи. Подібне трапляється, і ми повинні працювати над цим. Краще діяти в обороні, додавати. Ми знаємо, що можемо придумувати в атаці. Позитивний момент в тому, як ми відреагували, було важливо не програти.

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Що стосується помилки Рамоса, то у футболі бувають помилки, але якщо взяти за дужки стартові 15 хвилин, коли нас не було на полі, ми провели хороший матч. Коли пропускаєш двічі, дуже важливо повернутися в гру. Але ми повинні забивати більше.

Наш план полягав у тому, щоб зіграти саме так, ми знали, що у Вільяреала є проблеми під час подач, тому ми хотіли бачити попереду Йовіча і Бензема. Напевно, ми не змогли забити голи, які нам були потрібні. Але ми можемо використовувати схему 4-4-2, оскільки у нас два дуже хороші форварди", – наводить слова Зідана Goal.

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Нагадаємо, Реал втрачає очки у другому матчі Прімери поспіль. У попередньому турі "вершкові" не змогли впоратися з Вальядолідом.

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Вільяреал - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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