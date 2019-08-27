Зідан втрачає довіру керівництва Реала – для француза настає момент істини

Кар'єра Зінедіна Зідана в Реалі опинилася під певним питанням. Вересень багато в чому стане визначальним місяцем для француза.

Зінедін Зідан починає втрачати довіру керівництва Реала – деякі з рішень 47-річного француза не влаштовують менеджмент мадридців. Зізу продовжує вперто гнути свою лінію, опираючись на перевірених гравців, але нічия з Вальядолідом змусила керівництво клубу замислитися. Чимало людей в Реалі вважають, що ставка на ветеранів гальмує розвиток клубу, повідомляє Marca.

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Втрата очок вже у другому турі не входила в плани Реала. Зідан раніше отримав підтримку керівництва клубу в трансферній політиці, а зараз настав час показувати результат. Звісно, жодної мови про відставку Зідана наразі немає, але вересень стане визначальним місяцем для француза, адже провалу цілком можуть і не вибачити, враховуючи цьогорічні витрати.

Зазначимо, у вересні Реал зіграє проти Вільяреала, Леванте, Севільї, Осасуни та Атлетіко, а також стартує в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Зідан покинув Реал по завершення сезону 2017/18, проте у березні цього року повернувся в Мадрид.

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