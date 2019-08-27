toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР ШАХТАР ДИНАМО

Зідан втрачає довіру керівництва Реала – для француза настає момент істини

16:50 1308 Читать на русском
Зідан втрачає довіру керівництва Реала – для француза настає момент істини
Зінедін Зідан / ФК Реал

Кар'єра Зінедіна Зідана в Реалі опинилася під певним питанням. Вересень багато в чому стане визначальним місяцем для француза.

Зінедін Зідан починає втрачати довіру керівництва Реала – деякі з рішень 47-річного француза не влаштовують менеджмент мадридців. Зізу продовжує вперто гнути свою лінію, опираючись на перевірених гравців, але нічия з Вальядолідом змусила керівництво клубу замислитися. Чимало людей в Реалі вважають, що ставка на ветеранів гальмує розвиток клубу, повідомляє Marca.

Моурінью планує дочекатися звільнення Зідана та очолити Реал

Втрата очок вже у другому турі не входила в плани Реала. Зідан раніше отримав підтримку керівництва клубу в трансферній політиці, а зараз настав час показувати результат. Звісно, жодної мови про відставку Зідана наразі немає, але вересень стане визначальним місяцем для француза, адже провалу цілком можуть і не вибачити, враховуючи цьогорічні витрати.

Зазначимо, у вересні Реал зіграє проти Вільяреала, Леванте, Севільї, Осасуни та Атлетіко, а також стартує в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Зідан покинув Реал по завершення сезону 2017/18, проте у березні цього року повернувся в Мадрид.

Чи зможе Лунін повернутись у Реал цього літа – Зідан і наставник Вальядоліда коментують дивну ситуацію

blog_ava
Яремчук у Рому: є одна умова, за якої українець може опинитись в Італії, – ТаТоТаке
12:27
3062
Теги
Іспанія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
хв
Монпельє
20:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук