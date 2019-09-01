Вільяреал розписав ефектну нічию з Реалом – Гарет Бейл оформив дубль

Матч 3-го туру іспанської Ла Ліги між Вільяреалом та Реалом переможця не виявив (2:2).

Реал активніше розпочав поєдинок, захопивши контроль над територією й організовуючи цікаві позиційні атаки. Мадридці могли відкрити рахунок вже на 6-й хвилині після того, як Бейл виконав класну подачу з лівого флангу точно на Бензема – його в останній момент випередив Альбіоль, вибивши м'яч за межі поля. Навіс з кутового завершився замиканням Рамоса вище воріт.

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Вільяреал відповів на 10-й хвилині вриванням Морено на правий край штрафного та ударом по воротах, однак цей постріл був неточним. Захисники гостей не зробили висновків з цього епізоду, тому вже на 12-й стався гол Вільяреала: Рамос втратив м'яч у центрі й привіз контратаку 3-в-1, у завершенні якої Морено віддав пас поміж ніг Варану на лівий край карного майданчика. Чуквуезе потужно пробив, Куртуа парирував перед собою, а Морено зіграв на добиванні – 0:1!

Після цього гра дещо пригальмувала, однак поступово Реал почав прокидатися. Так, на 21-й хвилині Бейл пробив зі штрафного над поперечиною, через чотири хвилини з лінії напівкола повз ліву стійку вистрілив Йовіч, а ще через п'ять Кроос завдав удару метрів з 20-ти – і знову неточно. На 32-й хвилині Вільяреалу взагалі пощастило: голкіпер Фернандес пролетів повз подачу з флангу, а Каземіро, перевисівши Гаспара, замкнув її ударом головою в порожні ворота – і не влучив! Через кільканадцять секунд ще один навіс замкнув Рамос, але м'яч вперто продовжував літати поруч з каркасом.

Ендшпіль першого тайму виявився яскравим. Реал перейшов від кросів до комбінаційних атак, що вилилось у дуже небезпечний момент на 35-й хвилині: "бланкос" у кілька дотиків прорвалися до штрафного, де сталася невеличка метушня – в її завершенні Васкес вистрілив з правого краю, влучивши у сітку із зовнішнього боку. Екамбі відповів дальнім ударом вище воріт на 44-й хвилині, а в атаці у відповідь Бензема метрів з 20-ти пробив у ближню стійку. Зрештою, у компенсований час Реал відігрався: Йовіч з лінії штрафного п'яткою віддав передачу на правий край, Карвахаль одразу ж прострілив, а Бейл замкнув з кількох метрів – 1:1!

Другий тайм розпочався у невисокому темпі, але поступово Реал забрав контроль над м'ячем, підвищив оберти й відверто притиснув господарів. Перший дзвіночок пролунав ще на 55-й хвилині, коли з дистанції вище воріт вистрілив Каземіро, після чого також сталося кілька неприємних кросів. На 58-й же Вільяреал врятував голкіпер Фернандес: спочатку Кроос прийняв передачу від Бензема з правого флангу й потужно пробив низом у лівий кут, а після сейву Андреса підхопив м'яч і завдав удару з лівого краю штрафного – і знову Фернандес врятував Вільяреал!

На 60-й "вершкові" таки прошили відважного воротаря – це Бензема дотягнувся до скидки на 11 метрів і пробив у дотик в правий нижній кут. Втім, арбітри не зарахували цей гол через мінімальний офсайд, який вдалося розгледіти на відеоповторі.

Після цього темп зустрічі впав, чому неабияк сприяли заміни; на 60-х хвилинах жодного небезпечного моменту футболісти обох команд створити не змогли.

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На 70-х несподівано вибухнув Вільяреал. Господарі провели кілька проходів по флангах, а на 75-й забили другий гол. Все почалося зі своєчасного пасу Морено на правий фланг, звідки пішов простріл під удар – Куртуа відбив його вправо. Втім, м'яч відскочив на лівий край карного майданчика до Онтівероса, який тут же викотив класну передачу на лінію воротарського під замикання Гомеса. Мойзес з кількох метрів не схибив – 2:1. На 78-й Онтіверос міг до асисту ще й гол додати, однак його удар зі штрафного пролетів над поперечкою.

Реал пішов уперед, відкривши свої тили для контратак суперника. Втім, "жовтій субмарині" не вдавалося використати простір на чужій половині поля, в той час як мадридці доволі конкретно насіли на ворота господарів. На 85-й хвилині "вершкові" могли зрівняти рахунок після удару Модріча з меж штрафного, який Фернандес парирував перед собою; Бензема тут же зіграв на добиванні, але арбітри помітили в нього офсайд.

Втім, вже за хвилину Модріч таки став героєм, відібравши м'яч у центрі й розігнавши контрвипад Реала. У його завершенні Лука віддав пас вправо на Бейла, а той хитнув Кінтіллу й пробив під ближню стійку – 2:2!

Bale equalizes for the 2nd time tonight 2-2 #RMliga pic.twitter.com/1vDJL4Ul65 — Arsenal RSA (@jackymaluleke) September 1, 2019

Наприкінці поєдинку команди влаштували гойдалки з грою на зустрічних курсах, але вирвати перемогу жодній зі сторін не вдалося. Єдиним результатом їхніх потуг стали жовті картки, а Бейл до дублю додав ще й власне вилучення. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Таким чином, Реал набрав 5 очок та піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Вільяреал, маючи лише два залікових бали, залишився на шістнадцятій сходинці.

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